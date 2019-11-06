Yediği tokat üzerine inat etti, 55 yıldır çay içmiyor

Kilisli Mustafa Berksözlü 55 yıl önce askerde çayına şeker atılmasını istemesi nedeniyle yediği tokat üzerine bir daha çay içmemeye yemin etti

Mustafa Berksözlü:

"Beni idam sehpasına çıkarsalar, çay içmezsen seni asacağız deseler, o çayı içmem"

KİLİS - Kilis'te, Mustafa Berksözlü (75), 55 yıl önce askerde çay yüzünden yediği tokatın ardından inat ederek, bir daha çay içmedi. 55 yıldır ağzına çay sürmeyen Mustafa Berksözlü, "Beni idam sehpasına çıkarsalar, çay içmezsen seni asacağız deseler, o çayı içmem" diye konuştu.

Kilis'te, yemenicilik yapan Mustafa Berksözlü 24 Mart 1954 yılında Sivas'ta yaptığı vatani görevi esnasında yediği tokat, 5 yıldır bitmek bilmeyen inadına neden oldu. Çay nedeniyle tokat yiyen Berksözlü, 55 yıldır ağzına çay sürmedi. Yarım asır önce yaşadığı olayı anlatan Mustafa Berksözlü, "Sivil hayatta o zaman çayın bardağı 25 kuruş, askerde ise 10 kuruş, şekeri kerpeten ile kesip atıyorlar. Şekeri az attıkları için çay çok azı oluyor. Benden iki ay kıdemli askere komutanım bana az fazla şeker at 25 kuruş vereyim dedim. Nereli olduğumu surdu, söyleyince kantine kafanı uzat deyince bende uzattım, 'Bana senin baban muhtar mı, sende sarı öküz parası mı var' diyerek beni tokatladı. Bende bir arkadaşım ile birlikte askerden firar etme kararı verdik. 15 dakika sonra firardan vazgeçtim. Kendi kendime 'sen bu çayı içersen insan değilsin' dedim o günden beri ağzıma çay koymadım. Misafirliğe gittiğimde de çay içmem, hiçbir yerde kahve içeriz, su içerim, meşrubat içerim, ama çay içmem. 'Evde hanım çay bardağını önüme koysa atar ki, o bardağı yere atar kırarım', 'Beni idam sehpasına çıkarsalar, çay içmezsen seni asacağız deseler, o çayı içmem asın derim'" diye konuştu.