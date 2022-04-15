Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu - Son Dakika
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Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu

15.04.2022 10:51
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu

Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopalarla zarar verdi.

Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopalarla zarar verdi. Öfkesi dinmeyen adam, ancak sopayla dövülerek durdurulabildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki bir tostçuda meydana geldi. Dükkana gelip tost yiyen M. İ. E., ücretini ödemeden ayrılmak istedi. İşletme sahibinin müsaade etmemesi üzerine ise M.İ.E. ile aralarında tartışma çıktı. Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen M. İ. E., öfkelenip işletmeyi taş ve sopayla işletmeye zarar vermeye başladı. Saldırganlığı devam eden M. İ. E.'yi iki kişi sopalarla darp edip durdurabildi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen M. İ. E.'yi hastaneye kaldırdı.

M. İ.E'nin saldırı ve darp edilme anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu
Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu

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Kepez Belediyespor'un şampiyonluk iftarı Kepez Belediyespor'un şampiyonluk iftarı TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ TOSTUN PARASINI ÖDEMEYEN ALKOLLÜ ŞAHIS DÜKKANA TAŞ VE SOPALARLA ZARAR VERDİ

Antalya, Erenköy, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yediği tostun parasını ödemeyip dükkana taş ve sopayla zarar veren adam hastanelik oldu - Son Dakika
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