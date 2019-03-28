Son Dakika Haberleri: Yediği Yemeğin Ücretini Sahte Para ile Ödeyince Yakalandı

Yediği Yemeğin Ücretini Sahte Para ile Ödeyince Yakalandı

52 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yemek yediği lokantada hesabı sahte parayla ödeyen şüpheli, işletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Yediği Yemeğin Ücretini Sahte Para ile Ödeyince Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yemek yediği lokantada hesabı sahte parayla ödeyen şüpheli, işletme sahibinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliden 12 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.

Çorlu Havuzlar Mahallesi'nde işletmeciliğini C.A.'nın yaptığı iş yerine önceki gün akşam saatlerinde gelen bir kişi yediği yemeğin hesabını 100 TL'lik banknot vererek ödedi. Müşterinin ayrılmasının ardından paranın sahte olduğunu anlayan işletmeci polis ekiplerine bilgi vererek yardım istedi.

Şüpheli şahsın eşkal bilgilerinin bildirilmesinin ardından harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri O.N. adlı şüpheliyi yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında 12 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Polis, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi Gökçe Bahadır, Albümden Kazandığı Tüm Parayı Bağışladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:10:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yediği Yemeğin Ücretini Sahte Para ile Ödeyince Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]