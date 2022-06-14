Yediği yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşi taburcu edildi - Son Dakika
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Yediği yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşi taburcu edildi

14.06.2022 18:14

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yediği yemekten zehirlenerek hayatını kaybettiği öne sürülen 6 yaşındaki Ece'nin aynı yemekten yiyerek zehirlendiği iddia edilen 4 yaşındaki kardeşi Ege Mercankaya, tedavisinin ardından ailesiyle hastaneden ayrıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yediği yemekten zehirlenerek hayatını kaybettiği öne sürülen 6 yaşındaki Ece'nin aynı yemekten yiyerek zehirlendiği iddia edilen 4 yaşındaki kardeşi Ege Mercankaya, tedavisinin ardından ailesiyle hastaneden ayrıldı.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde 20 Nisan'dan bu yana tedavi gören Ege Mercankaya, cuma günü sevk edildiği Çocuk Servisi'nden taburcu edildi.

Ege Mercankaya'nın ailesiyle Manisa'ya gittiği ve ilaç tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan anne Hasret Mercankaya, cep telefonuyla hastanede çektiği görüntüleri paylaştı.

Videoda Mercankaya'nın oğluna, "Nasılsın Ege, iyi misin anneciğim? Ben Ege'yi çok seviyorum. Bak, anneyle kavuştuk gördün mü?" şeklinde seslendiği, küçük çocuğun da "Evet" yanıtını verdiği duyuluyor.

Olay

Cihan Mercankaya, 13 Nisan'da, Aydın'ın Didim ilçesine giderken İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restorandan yedikleri yemekten zehirlendiğini belirttiği eşi Hasret ile 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu Didim Devlet Hastanesine götürmüştü.

Çocuklardan 6 yaşındaki Ece, son olarak sevk edildiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde 18 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Aynı hastanede tedavi gören 4 yaşındaki kardeşi Ege ise 20 Nisan'da Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilmişti.

Yediği yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşi taburcu edildi
Yediği yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşi taburcu edildi
Yediği yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşi taburcu edildi
Yediği yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşi taburcu edildi

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Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yediği yemekten zehirlenerek öldüğü öne sürülen çocuğun kardeşi taburcu edildi - Son Dakika

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