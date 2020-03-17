Yedigöller'de ava 16 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedigöller'de ava 16 bin lira ceza - Son Dakika

Yedigöller'de ava 16 bin lira ceza

6 saat önce

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda avlanan 6 kişiye toplam 16 bin 67 lira ceza keserken, 2 tüfeğe de el konuldu.

Yedigöller'de ava 16 bin lira ceza, System.String[]

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda avlanan 6 kişiye toplam 16 bin 67 lira ceza keserken, 2 tüfeğe de el konuldu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kontrolleri sırasında Yığılca'nın Yaylatepe köyü Karacaellez mevkisinde bir grup avcının olduğunu belirledi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ortak yürütülen operasyon sonrasında sahada arama tarama çalışmaları genişletildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında 6 avcı yakalandı. Yakalanan 6 kişiye, Kara Avcılığı Kanununa muhalefet, avlanma süreleri dışında avlanmak, avcılık belgesi olmadan avlanmak, yaban hayatı geliştirme sahasında avlanmak ve takozsuz tüfekle avlanmak suçlarından toplam 16 bin 67 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 2 adet yarı otomatik av tüfeğine de el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Düzce, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:26 Kaynak: DHA
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