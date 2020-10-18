Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını - Son Dakika

Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını

18.10.2020 12:49

Bolu'da sonbaharın bütün tonlarını içinde barındıran Yedigöller Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı.

Bolu'da sonbaharın bütün tonlarını içinde barındıran Yedigöller Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı. Uzun kuyruklar oluşurken, parktaki kartpostallık manzara ise havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. İçerisinde bulunan ağaçların, yeşil ve sarının bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarıyor. Hafta sonu tatilci akınına uğrayan ve fotoğraf tutkunlarının özellikle tercih ettiği Yedigöller'de, ziyaretçiler eşsiz manzara da doyasıya fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşıyor. Baharın eşsiz deneyimini yaşamak isteyen bazı tatilciler ise, yanlarında getirdikleri çadırlarla milli park içerisinde kamp hayatı da yaşayabiliyor.

Yedigöller Milli Parkı'nda tatilini geçiren ziyaretçiler haftaya güzel başlamak için enerji topladıklarını belirterek, "Muazzam atmosfer içerisinde enerjimizi topluyoruz. Haftaya enerjimiz yüksek bir şekilde başlayacağız. Burası oldukça kalabalık. Korona virüse karşı önlemlerimizi alıyoruz. Doğa muazzam. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştular. - BOLU

Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını

Milli, Bolu, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını - Son Dakika

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