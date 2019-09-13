Yedigöller'de ilk kez "yediuyur" görüntülendi

Sonbahar aylarında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm noktalarından birisi olan Yedigöller Milli Parkı'nda ilk kez "yediuyur" adı verilen sürüngen görüntülendi.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve özellikle de sonbahar aylarında binlerce fotoğraf ve doğa tutkununun ziyaret ettiği Yedigöller'de görev yapan Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri bölgede Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen türleri arasında yer alan yediuyura rastladı.

Daha önceden yapılan envanter çalışmalarında bölgede yaşadığı bilinen ancak hiç görüntülenemeyen yediuyur, milli parkın girişinde bulunan bekçi kulübesinde görüntülendi.

Bekçi kulübesinin ahşap duvarlarında yürüyen ve kendisini görüntülemek isteyenleri izleyen yediuyur, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.