Yedigöller'de pandemi sessizliğinde tatil keyfi - Son Dakika

BOLU'da, Yedigöller Milli Parkı'na pandemi nedeniyle az sayıda gelen tatilci, doğanın ve manzaranın keyfini çıkardı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki, doğal güzellikleriyle bilinen Yedigöller Milli Parkı doğa tutkunlarını kendisine çekiyor. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller'e gelen az sayıda ziyaretçi, pandemi nedeniyle sakin olan parkta doğal ortamın ve manzaranın keyfini çıkardı. HES koduyla girişlerin sağlanırken, günübirlik tatilciler göllerin çevresindeki parkurlarda yürüyüşe çıkarak zaman geçirdi. Kamp için Yedigöller'e gelenler ise geceyi burada geçirdi.