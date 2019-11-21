Son Dakika Haberleri: Yedigöller'de sonbahar şöleni
Son Dakika Genel Yedigöller'de sonbahar şöleni - Son Dakika

Yedigöller'de sonbahar şöleni

6 saat önce

Yedigöller'de sonbahar şöleniBOLU - Bolu'da, özellikle sonbaharda renklerin farklı tonlarını doğada birarada görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, havadan görüntüsüyle büyüleyici görüntüler oluşturdu.

Yedigöller'de sonbahar şöleni

BOLU - Bolu'da, özellikle sonbaharda renklerin farklı tonlarını doğada birarada görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrayan Yedigöller Milli Parkı, havadan görüntüsüyle büyüleyici görüntüler oluşturdu.

Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde barındırdığı Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'le her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Yedigöller Milli Parkı'nda, sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. İçerisinde bulunan ağaçların, yeşil ve sarının bütün tonlarını sergilediği Yedigöller Milli Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da ortaya çıkarıyor. Fotoğraf tutkunlarının özellikle tercih ettiği Yedigöller'de, ziyaretçiler eşsiz manzara da fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşıyor. Baharın eşsiz deneyimini yaşamak isteyen bazı tatilciler ise, yanlarında getirdikleri çadırlarla mili park içerisinde kamp hayatı da yaşayabiliyor.

İstanbul'dan tatil için Yedigöller Milli Parkı'na gelen Kemal Gök, "İlk defa geliyorum. Böyle bir güzelliği daha önce görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok beğendim. Oksijen ihtiyacımız vardı. Doğa çok güzel. Herşey harika. Sonbaharda herkese tavsiye ederim. Doğanın bütün renkleri burada. Böylesine muhteşem bir doğanın görünmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Tatilcilerden Gülan Aydın ise, ailesiyle birlikte geldiğini belirterek, "Doğa çok güzel korunmuş. Herşey çok güzel" şeklinde konuştu.

Yedigöller'de sonbahar şöleni

Bolu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
Şenol Güneş: Arda Turan'ı hep birlikte yok ettik Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 06:11:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yedigöller'de sonbahar şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]