Yedigöller'de sonbahar yoğunluğu - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Yedigöller Milli Parkı, yerli ve yabancı tatilcilerin tercih ettiği önemli çekim alanlarından biri oldu.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun orman denizi olarak bilinen Yedigöller Milli Parkı'nda hazan mevsiminin son günleri yaşanırken, yüksek kesimlerinde yağan karla birlikte kış mevsimi hakim olmaya başladı.

İsmini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli 7 gölden alan milli parkı, sonbaharın yoğun yaşandığı eylül ayının sonundan itibaren yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı tatilci ziyaret etti.

Özellikle hafta sonları yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle tatilciler araçlarını park etmekte zorlandı. Bölgede görev yapan jandarma ve milli park görevlileri, sık sık tatilcilere park uyarısında bulundu.

Günübirlik ya da milli park içerisinde bulunan bungalovlarda, çadır ve karavanlarda konaklamak için gelenler tatillerinin keyfini, kuş seslerinin, yeşilin, sarının ve kahverengi tonlarının hakim olduğu milli park içerisinde, göllerin, şelalelerin, gülen kayanın ve dilek çeşmesinin fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, milli parkın yüksek kesimlerinde kar ve buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, tatilcilerin araçlarında kış lastiğinin bulunması gerektiğini, kış lastiği olmayan tatilcilerin sorun yaşayabileceği uyarısında bulundu.