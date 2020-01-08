Yedigöller Milli Parkı'nda kış manzaraları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedigöller Milli Parkı'nda kış manzaraları - Son Dakika

Yedigöller Milli Parkı'nda kış manzaraları

6 saat önce

BOLU'da kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Yedigöller Milli Parkı, manzarasıyla ziyaretçileri hayran bıraktı.

Yedigöller Milli Parkı'nda kış manzaraları, System.String[]

BOLU'da kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Yedigöller Milli Parkı, manzarasıyla ziyaretçileri hayran bıraktı.

Kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki doğası ve eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakan Yedigöller Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, kış mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Milli Parka gelen ziyaretçiler, yürüyüş yaparak manzarayı izledi. Doğa tutkunları göllerin çevresindeki parkurlarda yürüyüşe çıktı. Farklı kentlerden günübirlik gezilerle milli parka gelen fotoğraf tutkunları milli parkın eşsiz güzelliğini fotoğrafladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar Yedigöller'deki güzelliği gözleri önüne serdi.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü
Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri
22:26 Aydın'da traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
22:25 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni - Son Dakika
22:23 Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Son Dakika
22:21 Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı - Son Dakika
22:17 'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 22:32:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yedigöller Milli Parkı'nda kış manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]