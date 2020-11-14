Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor - Son Dakika

Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor

14.11.2020 11:37
Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor, System.String[]

"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı ile "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharın büyüleyen güzellikleri yaşanıyor.

"Orman denizi" olarak adlandırılan Yedigöller Milli Parkı ile "tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbaharın büyüleyen güzellikleri yaşanıyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharla başka bir güzelliğe büründü.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den alan Yedigöller'de yeşil, kahverengi ve sarı tonlarının renk cümbüşü yaşanıyor.

Günübirlik tatil için milli parka gelen yerli ve yabancı tatilciler, şehir stresinden uzak, ormanla iç içe ve büyüleyen kartpostallık manzara eşliğinde vakit geçirme imkanı buluyor.

Turistler, göllerin çevresinde yürüyüş, piknik alanlarında piknik yaparak, kamp alanlarında çadır kurarak, şelale, dilek çeşmesi, Gülen Kaya bölgesinde büyüleyen doğayı fotoğraflayarak, tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yeni evlenen çiftlerin de fotoğraf çektirmek için uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan ve sonbaharda yaşanan renk cümbüşüyle yerli lle yabancı tatilcileri kendisine hayran bırakan Gölcük Tabiat Parkı, doğanın en güzel renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Tabiat parkına gelenler, parkın içerisinde bulunan Konuk Evi manzaralı fotoğraflar çektirerek, tatillerini ölümsüzleştiriyor.

Tabiat parkının büyüleyen güzelliği eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, piknik alanlarında piknik yaparak, golf aracıyla göl turu atarak, bisiklete binerek, balık tutarak ve dinlenerek keyifli vakit geçiriyor.

"Bölgedeki tüm otellerimiz güvenli turizm sertifikası aldı"

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, Yedigöller Milli Parkı'nın bugünlerde ziyaret edilmesi gerektiğini belirterek, "Gölcük de çok güzel. Bolu zaten bir doğa harikası." dedi.

Pandemi nedeniyle turizmde kısmen durgunluk yaşandığına işaret eden Ergül, ara tatilin başlamasıyla rezervasyonlarda hareketlilik olduğunu kaydetti.

Ergül, bu durumun daha da iyi olacağını dile getirerek, "Misafirler için bölgedeki tüm otellerimiz güvenli turizm sertifikası aldı. Hepsi gizli müşteri şeklinde gelen denetmenler tarafından da denetleniyor. Bolu'ya gelecek misafirlerimiz rahat olsun. Ankara'dan 1,5, İstanbul'dan ise 2,5 saatte Bolu'ya ulaşan misafirlerimiz doğanın tadını çıkarabilirler. Yedigöller'e gelen tatilcileri çok güzel ve muhteşem bir doğa karşılar." diye konuştu.

Tatil için Ankara'dan Yedigöller'e gelen Özgen ve Gülbin Bulut çifti de Yedigöller'in sonbaharda büyüleyen bir güzelliğe büründüğünü belirterek, renk cümbüşü yaşadığını, doğanın bu büyüleyen güzelliğine hayran kaldıklarını ifade etti.

Piknik, Gölcük, Milli, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu         
10:54
Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin         
10:28
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti         
09:35
Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı         
09:24
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı         
07:17
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 11:53:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yedigöller ve Gölcük sonbahar görüntüsüyle hayranlık uyandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei