Yedigöller yolu genişletiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedigöller yolu genişletiliyor - Son Dakika

Yedigöller yolu genişletiliyor

7 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller Milli Parkı yolu için yol genişletme çalışmaları yapılıyor.

Yedigöller yolu genişletiliyor, System.String[]

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller Milli Parkı yolu için yol genişletme çalışmaları yapılıyor.

Daha önce bir kısmı genişletilerek asfaltlanan yolun kalan kısımları için genişletme çalışmaları yeniden başladı. İlçe Özel İdare ekiplerinin başlattığı çalışma ile Yedigöller yolunun kısa bir zamanda tamamlanacağı öğrenildi.

Yığılca İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Yılgın ve Ramazan Muhterem Baltacı da çalışmaları yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi üyesi Ramazan Muhterem Baltacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe özel idare ekiplerimiz tarafından yolda çalışma başlattık. Bilindiği gibi özellikle İstanbul tarafından gelen ziyaretçilerimiz bu yolu kullanıyorlar. Ulaşım açısından bu yol Yedigöller'e daha kısa mesafede. Ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşım sağlaması açısından bu yolda genişletme çalışmalarına başladık. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda asfalt çalışması yapacağız. Yapılan çalışmalarda desteğini esirgemeyen Düzce Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya teşekkür ederiz." dedi.

Öte yandan İl Özel İdaresi tarafından Yedigöller yolu ile ilgili olarak 16 milyon liralık bir projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulduğu ifade edildi.

Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Roma, Genoa'yı 3-1 yendi! Cengiz Ünder sahneye çıktı
Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yedigöller yolu genişletiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]