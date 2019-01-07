Yedigöller Yolunda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Düzce
'nin Yığılca
ilçesi ile Yedigöller bağlantı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD
) İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesinden Bolu
Yedigöller'e gitmek isteyen Volkan Gül ve Erdem Aslan
'ın aracı, bölgede kar yağışının etkisini arttırması sonucu kara saplandı.
Gül ve Aslan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma
ve AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında iş makineleriyle bölgeye ulaştı.
Kurtarılan Gül ve Aslan, ekiplere teşekkür etti.