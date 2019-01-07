Son Dakika Haberleri: Yedigöller Yolunda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Yedigöller Yolunda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

34 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Yedigöller bağlantı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yedigöller Yolunda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Yedigöller bağlantı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesinden Bolu Yedigöller'e gitmek isteyen Volkan Gül ve Erdem Aslan'ın aracı, bölgede kar yağışının etkisini arttırması sonucu kara saplandı.

Gül ve Aslan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında iş makineleriyle bölgeye ulaştı.

Kurtarılan Gül ve Aslan, ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:29 Kaynak: AA

AFAD, Jandarma, Yığılca, Güncel
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