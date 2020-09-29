Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı - Son Dakika

Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı

Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı Bolu'nun önemli turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından yöresel ürünlerin satıldığı kaçak yapılara yıkım kararı çıkarıldı.

Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı

BOLU - Bolu'nun önemli turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından yöresel ürünlerin satıldığı kaçak yapılara yıkım kararı çıkarıldı.

Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı. İşletmelerde incelemelerde bulunan yetkililer, ürünlerin etiketsiz satıldığı gerekçesiyle 5 bin 500'er lira para cezası kestikten sonra yıkım için köylülere Çarşamba gününe kadar süre verdi. Yıkım kararının tebliğ edildiği köylüler bir araya gelerek kararının durdurulması için Bolu Valiliği'ne geldiler. Grup adına Bolu Valisi Ahmet Ümit'le görüşen heyetin olumsuz cevap alması üzerine köylüler evlerine döndü.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Bolu merkeze bağlı Hamzabey Köyü'nde yaşayan ve Yedigöller yolu üzerinde işletmecilik yapan Emre Çelik, "Yedigöller yolunda bulunan yaylamızda ilk önce yayla evi olarak yaptığımız yerlerde kendi yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Gelen turistlere yöresel ürünlerimizi satarak çocuklarımızı okutuyoruz. Burada 33 civarında işletme var. Yalnız bize yaptırım uygulanmaya başladı. Özellikle kendi ürünlerimizi etiketsiz sattığımız için herkese 5 bin 500 liraya varan yaptırımlar uygulandı. Geçtiğimiz Salı günü Özel İdare'nin İmar bölümünden gelen memurlar bir tutanak tutup gittiler. Bir gün sonra bize yıkım kararlarını tebliğ ettiler. Çarşamba gününe kadar yapıların yerlerinde kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde yıkım ücretlerinin tahsil edileceği tarzında tebliğ yapıldı. Biz de bununla alakalı bir çözüm bulunabilir diye valiliğe geldik. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

"İnsanlar çocuklarına mama yapacak yer arıyor"

Yedigöller yolu üzerindeki işletmelerin turizme katkısı olduğunu söyleyen İlknur Çelik, "Yedigöller 3-4 senedir sosyal medyanın etkisiyle patladı. Özellikle sonbaharda pandemi nedeniyle kampçılık kültürüyle çok fazla insan geliyor. Bizden sonra 30 kilometre var ama tuvalet yok. İnsanlar bizim tuvaletlerimiz de kuyruk oluyor. İnsanlar çocuklarına mama yapacak yer arıyor" şeklinde konuştu.

Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı
Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı

Turizm, Tebliğ, Milli, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri El-Sabah'ın torunuyla son görüntüsü paylaşıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti Manchester United, Alex Telles için 12 milyon euro teklif etti         
19:08
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil         
18:59
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi         
14:57
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 21:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yedigöller yolundaki kaçak işletmelere yıkım kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei