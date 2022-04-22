Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor

22.04.2022 19:38
Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor

Kış mevsiminde ulaşıma kapalı olan Yedigöller Milli Parkı yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

Kış mevsiminde ulaşıma kapalı olan Yedigöller Milli Parkı yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

Kış mevsiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle güvenlik amaçlı Bolu ve Düzce istikametlerinden girişi yasaklanan Yedigöller Milli Parkı yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Mengen üzerinden girişi serbest olan Milli Park'a her 3 istikametten de güvenli şekilde ulaşım sağlanabilmesi için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda ve yol kenarlarında bulunan kar yığınlarını iş makineleriyle temizliyor.

Yedigöller Milli Parkı yolunun, karların temizlenmesi ve yolun güvenli olduğuna karar verilmesinin ardından Bolu Valiliğinin emriyle ulaşıma açılacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500

Düzce, Milli, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika


Son Dakika
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:38 Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:34 İsim vermeden Ümit Özdağ'ı hedef alan İçişleri Bakanı Soylu: Tımarhanede olması gereken adam
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
19:16 Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi
18:29 Kılıçdaroğlu, elektrikleri kesilen vatandaşları ziyaret etti
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 19:57:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yedigöller yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement