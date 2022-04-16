YediHilal Derneği'nden "Medine Usulü İftar" - Son Dakika
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YediHilal Derneği'nden "Medine Usulü İftar"

16.04.2022 21:23

YediHilal Derneğince düzenlenen geleneksel "Medine usulü iftar", çok sayıda davetlinin katılımıyla Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi avlusunda gerçekleştirildi.

YediHilal Derneğince düzenlenen geleneksel "Medine usulü iftar", çok sayıda davetlinin katılımıyla Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi avlusunda gerçekleştirildi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen iftar programı, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, geleneksel iftardan iki yıldır uzak kaldıklarını fakat yine bir araya geldiklerini söyledi.

Sarıyıldız, "Bu yıl farklı olarak şurada cami haziresinde Üstat Sezai Karakoç da medfun bulunuyor. Bizler bu seneki bu güzel cami buluşmamızı, bu feyz ve bereket ortamını, onun aziz ruhuna da dua ederek Fatihalar okuyor, onu ve ortaya koyduğu eşsiz Diriliş mücadelesini, mefkuresini, duruşunu anarak idrak etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye genelinde pek çok noktada iftar sofralarının YediHilal teşkilatları ve kardeş birçok vakıf dernekçe kurulduğunu belirten Sarıyıldız, şöyle devam etti:

"YediHilal artık 65 noktada bu milletin gençliğiyle omuz omuza çalışmalarını yürütüyor. Yine aynı şekilde 142 üniversite teşkilatıyla kampüste, alanlarda hakkın ve hakikatin sesini yükseltme gayreti içerisinde. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bu güzel ortamda modern zamanlara inat mescitlerimizle dolayısıyla ruh köklerimizle ve geleneğimizle kurduğumuz bağı Mescid-i Aksa bahçesinde direnen, ümmetin yüz akı, ümmetin onurunun da bekçisi yiğit gençlere ithaf ediyoruz. İftarımızı onları selamlayarak bitirmek istiyorum. Selam, geleneklerini, değerlerini, kutsallarını, emanetlerini yaşatanlara ve sahip çıkanlara, selam, siyonizme canları pahasına cami bahçesinde direnen yiğitlere olsun."

Programa katılanlar, ezanın okunmasıyla birlikte yere kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı.

İftar duasının ardından Sehzadebaşı Cami'sinde kılınan akşam namazıyla program sona erdi.

YediHilal Derneği'nden Medine Usulü İftar
YediHilal Derneği'nden Medine Usulü İftar
YediHilal Derneği'nden Medine Usulü İftar

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YediHilal Derneği'nden 'Medine Usulü İftar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: YediHilal Derneği'nden "Medine Usulü İftar" - Son Dakika
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