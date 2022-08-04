Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış - Son Dakika
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Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış

04.08.2022 15:51

KPPS soru skandalı ile gündemde olan Yediiklim Yayıncılık sahibi Münir Çelik, kameralar karşısında konuştu. 20 sorunun birebir aynı olduğu iddiasını kabul etmeyen Çelik, "Soruların ÖSYM tarafından özensiz hazırlandığı yönünde bir sonuç çıkıyor burada" ifadelerini kullandı.

KPSS'de çıkan soruların Yediiklim Yayınevi denemelerindeki bazı sorularla aynı olması sonrasında sınav iptal edildi. ÖSYM Başkanı görevden alınırken sınavla ilgili inceleme başlatıldı.

"20 SORUNUN AYNI OLDUĞU İDDİASI ASILSIZ"

Yayınevinin adreslerinde ise dün gece arama yapıldı. Bugün kameralar karşısına geçen yayınevi sahibi Münir Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.

GEÇMİŞ YILLARDAN ESİNLENDİKLERİNİ SÖYLEDİ

ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.

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"20 SORUNUN AYNI OLDUĞU İDDİASI ASILSIZ"

Soruları "herhangi birilerine özel" hazırlamadıklarını savunan Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı (ÖSYM soruları ile) denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur, olması da mümkün değildir, hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayınevinin tarihinde böyle bir şey yok." diye konuştu.

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"ÖSYM SORULARI ÖZENSİZ HAZIRLAMIŞ"

Devlet Denetleme Kurulu ile konuyla ilgili görüştüklerini aktaran Çelik, olayda kendilerinin mağdur olduğunu savundu. Suçu ÖSYM'ye atan Çelik, "Her türlü saldırıya geçtiler. 1 milyon 600 bin gencin mağdur olmasına üzüldük. Soruların ÖSYM tarafından özensiz hazırlandığı yönünde bir sonuç çıkıyor burada" dedi.

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Kaynak: AA

Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış - Son Dakika

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