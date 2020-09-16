Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır" - Son Dakika

Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır"

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır" dedi.

Yedikaya,

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, "Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır" dedi.

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yedikaya, "Covid-19 döneminde sıkışan firmaların bilanço ve mizanları çok fazla bozulmuştur. Bu bilanço ve mizanların düzeltilmesi için hem kasa affı,hem de matrah artırımı hızlı bir şekilde uygulamaya sürülmelidir" dedi.

Yedikaya, "Firmalar bozulan stoklarını, işletmelerinden çeşitli nedenlerle çekmek zorunda oldukları kasa mevcutlarını ve ortaklar cari hesaplarını düzeltmek için hazineden uygun yollu yeni bir yapılandırma çıkartılmasını beklemektedirler, aksi takdirde yapılan incelemelerde firmalar yüklü miktarda vergi cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu da çoğu firmanın kapısına kepenk vurmasına neden olacaktır" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Dünyayı etkisi altına ekonomik krize karşı yabancı ülkeler bu ekonomik adımları atmıştır, şimdi sıra ülkemizdedir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları da envanterlerine ekleyebilmek için bu affı beklemektedir.

Bu yapılacak vergi affı ve matrah artırımları ülkemizdeki işletmelerin kasko sigortası olacaktır. En kısa sürede uygulamaya konulmasını siyasilerimizden ve bakanlık temsilcilerimizden bekliyoruz." - KAYSERİ

Kayseri, Vergi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yedikaya, 'Bir an evvel kasa affı ve matrah artırımı çıkartılmalıdır' - Son Dakika

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