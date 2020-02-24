Yedikleri kuymak hastanelik etti - Son Dakika
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Yedikleri kuymak hastanelik etti

8 saat önce

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde yedikleri kuymaktan zehirlenen 4 kişilik Akça ailesi hastanelik oldu.

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DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde yedikleri kuymaktan zehirlenen 4 kişilik Akça ailesi hastanelik oldu.Olay gece saatlerinde Gümüşova'ya bağlı Sultaniye Köyü'nde meydana geldi. Akşam yemeğinde anne Saliha Akça kuymak yaptı. Mısır unu ve peynir ile yapılan kuymağı yiyen Gürbüz Akça, eşi Saliha Akça, çocukları Irmak Akça(15) ve Gündüz Alp Akça(3) kusmaya başladı. Aile yakınlarına durumu iletirken, yakınları 112 Acile haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Akça ailesini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anne Saliha Akça'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, Gürbüz Akça ve çocuklar Irmak ve Gündüz Alp'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:25 Kaynak: DHA
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