Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesi Esenkaya köyünde ormandan topladıkları mantarı yiyen 2'si çocuk 6 kişi karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen H.I, (48), E.I. (44), M.I. (38) K.I. (39) D.I. (14) ve F.I. (13) ilk tedavilerinin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavileri devam eden ailenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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