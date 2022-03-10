Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı

10.03.2022 16:55
Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki bir ortaokulda, başka okula nakil olan arkadaşları için kesilen pastadan yiyen 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki bir ortaokulda, başka okula nakil olan arkadaşları için kesilen pastadan yiyen 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Ereğli ilçesindeki Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu'nda iddiaya göre başka okula nakil olan öğrenci için pasta kesildi. Pastadan yiyen bazı öğrenciler rahatsızlandı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla 16 öğrenci, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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