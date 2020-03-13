Yedikleri yemekten zehirlenen 43 öğrenci ve öğretmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Yedikleri yemekten zehirlenen 43 öğrenci ve öğretmen hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
Gaziantep'te 40 öğrenci ve 3 öğretmen, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerden hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
Gaziantep'te 40 öğrenci ve 3 öğretmen, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerden hastaneye kaldırıldı.
Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan 40 öğrenci ve görev yapan 3 öğretmen yedikleri tavuklu, nohutlu pilavın ardından rahatsızlandı. Okul bahçesinde bulunan öğrenci servisleri ile toplam 43 kişi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yedikleri yemekten zehirlendiği tahmin edilen öğrenci ve öğretmenler hastanede müşahede altına alındı.
Öte yandan okuldaki yemekten numune alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP
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