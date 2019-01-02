Yedikule'de Bina Çöktü (1)
1 saat önce
YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:21 Kaynak: DHA
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