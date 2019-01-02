Yedikule'de Bina Çöktü (1)

YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. - İstanbul

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