Son Dakika Haberleri: Yedikule'de Bina Çöktü (1)

Yedikule'de Bina Çöktü (1)

1 saat önce

YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yedikule'de Bina Çöktü (1), System.String[]
YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:21 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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