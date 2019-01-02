Son Dakika Haberleri: Yedikule'de Bina Çöktü (2)

Yedikule'de Bina Çöktü (2)

27 dakika önce

YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yedikule'de Bina Çöktü (2), System.String[]
YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.

Peker'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:50 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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