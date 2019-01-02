Son Dakika Haberleri: Yedikule'de Bina Çöktü; Enkaz Altında Kalan Kişi Kurtarıldı

Yedikule'de Bina Çöktü; Enkaz Altında Kalan Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

YEDİKULE'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yedikule'de Bina Çöktü; Enkaz Altında Kalan Kişi Kurtarıldı, System.String[]
YEDİKULE'de  bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Fatih Yedikule'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı. Peker'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:24 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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