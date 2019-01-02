Son Dakika Haberleri: Yedikule'de Bina Çöktü Enkaz Altında Kalan Kişi Kurtarıldı

Yedikule'de Bina Çöktü Enkaz Altında Kalan Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

İstanbul YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI (aktüel görüntü 2)(Tür: İstanbul)

İstanbul YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI (aktüel görüntü 2)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:53 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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