Yedikule'de Bina Çöktü Enkaz Altında Kalan Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
İstanbul YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI (aktüel görüntü 2)(Tür: İstanbul)
İstanbul
YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILDI (aktüel görüntü 2)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:53 Kaynak: DHA
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
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