Son Dakika Haberleri: Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 1 Kişi Daha Çıkarıldı

Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 1 Kişi Daha Çıkarıldı

45 dakika önce

YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 1 kişi daha çıkarıldı.

Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 1 Kişi Daha Çıkarıldı, System.String[]
YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 1 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin daha olabileceği iddiası üzerine ekiplerin çalışmaları sürüyor. Daha önce de 3 kişi çıkarılmıştı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:42 Kaynak: DHA

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