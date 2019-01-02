Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 1 Kişi Daha Çıkarıldı
45 dakika önce
YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 1 kişi daha çıkarıldı.
YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 1 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin daha olabileceği iddiası üzerine ekiplerin çalışmaları sürüyor. Daha önce de 3 kişi çıkarılmıştı.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:42 Kaynak: DHA
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
İran'dan Instagram'ı Kapatma Kararı
Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti