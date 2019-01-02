Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 1 Kişi Daha Çıkarıldı

YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 1 kişi daha çıkarıldı.

YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 1 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişinin daha olabileceği iddiası üzerine ekiplerin çalışmaları sürüyor. Daha önce de 3 kişi çıkarılmıştı.



- İstanbul

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