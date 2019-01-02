Yedikule'de Enkaz Altında Kalan Kişi Yangın Sonrası Açıklamalar Yapmıştı

YEDİKULE'de çöken binanın enkazı altında kalan Turgut Peker sabaha karşı çıkan yangın sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

YEDİKULE'de çöken binanın enkazı altında kalan Turgut Peker sabaha karşı çıkan yangın sonrası açıklamalarda bulunmuştu.



Fatih Yedikule'de sabaha karşı metruk binada yangın çıktı. Yanan binanın hemen yanında bulunan bina da hasar gördü. Yanan bina sabah saatlerinde belediye tarafından yıkıldı. Turgut Peker hasan gören binaya öğle saatlerinde girdi. İddiaya göre, Peker ve yanındaki 2 kişi para kasasını çıkarmaya çalıştı. Ancak binada göçük meydana geldi. İki kişi kaçarken Peker enkaz altında kaldı. Çökme ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Peker yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.



Turgut Peker, sabaha karşı çıkan yangın sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Yanan binanın sahibini suçlayan Peker, "Boş binaydı, mal sahibi ilgilenmeyince yaktılar burayı" demişti.



- İstanbul

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