Son Dakika Haberleri: Yedikule'deki Bina Çökmesine Suç Duyurusu

Yedikule'deki Bina Çökmesine Suç Duyurusu

1 saat önce

CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, Fatih Yedikule'de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan bina çökmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İBB Zabıta Daire Başkanı, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve İBB Avrupa Yakası İtfaiye Daire Müdürü...

Yedikule'deki Bina Çökmesine Suç Duyurusu, System.String[]


CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, Fatih Yedikule'de  2 kişinin ölümüyle sonuçlanan bina çökmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İBB Zabıta Daire Başkanı, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve İBB   Avrupa Yakası İtfaiye Daire Müdürü ile Fatih Belediyesi zabıta müdürü hakkında "Görevi kötüye kullanma", "Taksirle yaralama" ve "Taksirle öldürme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini veren Zeybek daha sonra açıklama yaptı.

Zeybek, "Yıkılma tehlikesi bulunan bu binanın insan giriş çıkışına kapatılması ve gerekli emniyet tedbirleri alınması gerekirken gerek Fatih Belediyesi'nin gerekse Büyükşehir Belediyesinin gerekli birimleri görevlerini ihmal etmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gökhan Zeybek adliye önünde açıklama görüntüleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

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