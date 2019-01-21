Yedikuyular'da Gaziantepli Gelin Damat Sürprizi!
1 saat önce
Yedikuyular Kayak Merkezi, Gaziantep'te yeni evlenen bir çiftin gelinlik ve damatlıkla birlikte ilk adresi oldu.
Yedikuyular Kayak Merkezi
, Gaziantep
'te yeni evlenen bir çiftin gelinlik ve damatlıkla birlikte ilk adresi oldu. Kahramanmaraş
'ta kış turizminin adresi Yedikuyular Kayak Merkezi çevre illerden de ziyaretçilerin adresi oldu. Kar
kalınlığının 3 metreye kadar ulaştığı kayak merkezinde hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar gelin ve damat sürprizi ile karşılaştı. Dış çekim mekanı olarak Yedikuyular'ı tercih eden çiftin Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği öğrenildi.
Gazetecilerin gelin arabasını durdurması üzerine açıklamalarda bulunan Nurten ve Mehmet Ali çifti, düğün günü Gaziantep'ten Yedikuyular Kayak Merkezine geldiklerini ve kayak merkezinin çok güzel olduğunu belirterek, hemşerilerine "kesinlikle gelmeliler çok farklı bir duygu, anlatılmaz yaşanır" diye seslendi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
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