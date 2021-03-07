Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kaybolan 9 kişilik tatilci grubunu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.
Telesiyej ile çıktıkları zirveden yürüyerek inmek isterken kaybolan 9 kişilik grup, 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Merkezin yönlendirmesiyle harekete geçen JAK timi bölgede arama çalışması başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu alanda 4 JAK personelinin 3 kar motoru ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmayla tatilci gruba ulaşıldı.
Ekiplerin çay ikram ettiği ve ısınmalarını sağladığı tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kaybolan 9 kişilik tatilci grubun yardımına JAK timi koştu - Son Dakika