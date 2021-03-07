KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kaybolan 9 kişilik tatilci grubun yardımına JAK timi koştu - Son Dakika

Devlet Bahçeli 'üç hilal dövmesi' için çağrı yaptı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Ekiplerin çay ikram ettiği ve ısınmalarını sağladığı tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu alanda 4 JAK personelinin 3 kar motoru ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmayla tatilci gruba ulaşıldı.

Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü

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