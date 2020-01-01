Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yüzlerce kişi kar üstünde yeni yılı karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yüzlerce kişi kar üstünde yeni yılı karşıladı - Son Dakika

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yüzlerce kişi kar üstünde yeni yılı karşıladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta geçen yıl hizmete giren uluslararası standartlardaki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, yüzlerce kişi kar üstünde yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yüzlerce kişi kar üstünde yeni yılı karşıladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta geçen yıl hizmete giren uluslararası standartlardaki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, yüzlerce kişi kar üstünde yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Çevre iller ve kent merkezinden gelen ziyaretçiler, 2020'in ilk dakikalarını Yedikuyular'da karşılamayı tercih etti. Kayak pistini dolduran vatandaşlar, davul ve müzik eşliğinde eğlenip hayal çekti.

Kayak merkezi görevlileri kar motorlarıyla ateş çemberinden geçme gösterisi yaptı. Ellerine Türk bayrağı alan kayak severler ve eğitmenler ise pist alanında çeşitli gösteriler sundu.

Kayak merkezi görevlilerinden Taner Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla karın üstünde coşkuyla girdiklerini söyledi.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Göğebakan, "Kahramanmaraş sadece dondurmasıyla değil kayak merkeziyle de ünlü hale geldi. Yeni yıla meşalelerle, şanlı Türk bayrağımızla beraber girdik." dedi.

Yeni evli Mehmet ve Berna Yoldaş çifti ise evli olarak ilk yeni yıl kutlamasına katıldıklarını, ilk eğlenceyi ise Yedikuyalar'da karların üstünde yapmak istediklerini belirtti.

Hatice ve Aziz Şekkeli çifti de yeni yıla çocuklarıyla birlikte girmek için Yedikuyular'ı tercih ettiklerini, yeni yıla mutlu bir şekilde girdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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