Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak - Son Dakika

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak

15.12.2020 08:27
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezonda ziyaretçilerini bungalov evlerde ağırlayacak.

KAHRAMANMARAŞ'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezonda ziyaretçilerini bungalov evlerde ağırlayacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni sezon için hazırlıklarda sona gelindiğini, konaklama, yol ve çarşı sorununu giderme adına 25 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz yaptığımız çalışmaların ardından yıllık 150 bin olan ziyaretçi sayısını 500 bine çıkarmak" dedi.

Yılın 4 mevsimi kar alan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, yeni sezon için son hazırlıklar tamamlanıyor. Hem ziyaretçi sayısını artırma hem de ziyaretçilerin eğlenceli bir tatil geçirmeleri adına Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 25 milyon liralık bir yatırım yapıldı.

'İLK OLARAK YOL SORUNUNU ÇÖZDÜK'Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin çevresindeki Osmaniye, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman gibi illere hemen hemen hiç kar yağmadığını belirtirken, bu illere en yakın ve kolay ulaşılabilir durumdaki kayak merkezinin Yedikuyular olduğunu söyledi. Bu nedenle şehrin en önemli kış turizmi merkezi olan Yedikuyular'da ziyaretçi sayısını artırma adına çalışma içerisine girdiklerini ve ilk olarak yol sorununu çözdüklerini kaydeden Güngör, şöyle devam etti: "Bu sene çok ciddi bir çalışmayla kamulaştırma da yaparak yolu genişlettik ve alt yapısını rahatlattık. İkinci olarak kayak merkezi alanına girdiğinizde otoparka kadar olan alan ile pistlerin olduğu alana çift şeritli yol yaptık. Daha önceki yıllarda alana girmeden yol kenarlarında düzensiz yeme içme mekanları vardı. Vatandaşlarımız kendi yöntemleriyle orada bazı yeme içme mekanları oluşturmuştu geçen yıl hızlı bir şekilde onları büfe şekliyle konumlandırdık ama bu sene Kayseri Erciyes'teki örnekleri de görerek girişte çok nezih bir bedesten çarşı yaptık. Burada 10 tane iş yerimiz var hem mutfağı ile hem terası ile hem de manzarasıyla son derece güzel, nezih ve standardı yüksek bir bedesten çarşıyı kayak merkezimizle buluşturuyoruz."BU YIL BUNGALOV EV, GELECEK YIL 5 YILDIZLI OTELYedikuyular Kayak Merkezi'nin su sorununun da bu yıl yapılan sondajlarla giderildiğini ifade eden Hayrettin Güngör, "Kayak merkezinin en büyük ihtiyacı konaklama merkeziydi. Bu sene 25 tane son derece güzel ve standardı yüksek, ahşaptan bungalov evleri kayak merkezimizle buluşturduk. Yalıtımı mevsim şartlarına uygun yapılmış, 2 artı 1 ve villa tipi evlerimiz bitmek üzere ve kısa sürede hizmete açılacak. Biz önümüzdeki sene de 5 yıldızlı bir otel konseptiyle orayı daha da zengin hale getirmiş olacağız" dedi.25 MİLYON LİRALIK YATIRIMÖnümüzdeki yıllarda kayak merkezinin altyapısını daha da iyileştireceklerini, pist çeşitliğini artırıp, uzunluklarını da gözden geçireceklerini belirten Güngör, şunları söyledi:

"Buranın kış sezonu yaklaşık 4 ay, 8 ay da yaz sezonu var. Biz aynı zamanda burayı 12 ay zaman dilimiyle hareketli tutmak istiyoruz. Yazın da yaz turizmine hizmet edecek şekilde çalışmalar yapıyoruz; ata binme, ATV ile gezme gibi. Çünkü orası serin bir yer, yazın da oradaki evler ve yapmayı planladığımız otelin kullanılması şekliyle inşallah 12 ay kullanılmak üzere burayı faal hale getireceğiz. Biz bu sene oraya 25 milyon lira civarında bir yatırım yaptık. Bunun 15 milyonu, yap- işlet- devret modeliyle yapılan bungalov evleri yapan işletmeci tarafından gerçekleştirildi. Bizim belediye bütçesinden yapmış olduğumuz toplam yatırım da 10 milyon civarında bir yatırım. Buranın standardını gün geçtikçe artırıyoruz ve 150 bin olan yıllık ziyaretçi sayısını 500 bin olarak hedefliyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle 100- 150 bin ziyaretçi bekliyoruz ve pandemiyle ilgili tüm tedbirler de alınacak. Bölgemizdeki illerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki kar ve kayak sevenleri buraya davet ediyorum."


Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Bungalov, Kayak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler bungalov evlerde ağırlanacak - Son Dakika Ekonomi


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