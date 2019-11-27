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Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Kahramanmaraş Ahir Dağı zirvesinde yer alan bölge, bin 850 ile iki bin 44 metre arasında bulunuyor. Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 26 Ekim'de yağarken, bugün yağan kar ile bölge adeta beyaza büründü.
Bölgeye yağan kar sonrası ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hazır beklediği ve olası yol kapanmalarına karşı tedbir aldıkları öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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