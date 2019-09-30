Yedikuyular Kayak Merkezi'nin standartları yükseltilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgenin kayak merkezi konumundaki Yedikuyular Kayak Merkezi'nin standardını yükselterek, dört mevsim kullanılacak hale getireceklerini söyledi.

Belediye meclis üyeleriyle merkezde incelemede bulunan Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedikuyular'ın il ve bölge için önemli bir yer olduğunu belirtti.

Kent merkezine bu kadar yakın mesafede böyle bir güzelliğin başka şehirlerde olmadığına dikkati çeken Güngör, vatandaşların 10 dakika içerisinde hem kayak merkezine hem de Akdeniz iklimine ulaşabildiğini anlattı.

Kayak merkezinde yapılacaklar hakkında bilgi veren Güngör, şunları ifade etti:

"Buranın standartlarının sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Bu bir imkan ve süreç istiyor. Uzun vadede otel ve müştemilatı olarak bungalov tipi evler ile yaz, kış konferans turizmine hizmet edecek bir mekan lazım. Burada düzensiz yeme içme mekanları var, işgal şeklinde devam ediyor. Bu sene çok hızlı şekilde seyyar yeme içme mekanları koyacağız. Arkadaşlarımız çalışmalara başladı. İsteyen hemşehrilerimize kiraya vereceğiz. Paça, sucuk ekmek, kavurma, simit, poğaça, çay ve kahve olsun ama düzenli olsun istiyoruz. Hem park alanıyla hem mekanıyla hem de sosyal alanlarıyla düzenli olsun. Bu sene başladık, kış sezonuna yetiştiriyoruz."

Güngör, yolla ilgili sorunun ekiplerin de hızlı çalışmasıyla birkaç güne kadar çözülmüş olacağını bildirdi.

Çalışmaların ardından vatandaşların kayak merkezinden daha konforlu şekilde faydalanacaklarını dile getiren Güngör, "Yedikuyular Kayak Merkezi sadece kışın kullanılıyor ancak burası yazın da kullanılacak bir yer. Yazın yayla turizmine hizmet edecek bir mekan. Hem yazın serin havası hem de kışın kar havasıyla kullanmak istiyoruz. Yedikuyular'ın dört mevsim aktif olmasını istiyoruz." diye konuştu.