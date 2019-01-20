Son Dakika Haberleri: Yedikuyular Kayak Merkezi Yarıyıl Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Yedikuyular Kayak Merkezi Yarıyıl Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

1 saat önce

Yedikuyular Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kış turizminin adresi olan Yedikuyular Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Yedikuyular Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kış turizminin adresi olan Yedikuyular Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Yedikuyular Kayak Merkezi yarıyıl tatili ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Aileler karne hediyesi olarak çocuklarını Yedikuyular Kayak Merkezine getirdi.
Kahramanmaraş'ın komşu illeri Adana, Hatay, Gaziantep başta olmak üzere bir çok ilden ziyaretçinin geldiği Kayak Merkezinde tatili değerlendiren aileler doyasıya eğlendi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinden gelen Mustafa Turgut, hem hafta sonunu değerlendirmek için hem de çocuklara karne hediyesi olması için ikisini bir arada değerlendirdiğini söyledi.
İskenderun'dan gelen Emine Bayrak, "Tesis olarak çok beğendim. Belediye çok güzel hazırlamış. Geçen sene ailece gelmiştik. Bu sene tur arkadaşları ile geldik. Onlarda çok beğendiler. Hem fiyatlar uygun, hem de bize yakın olduğu için çok uzak yerleri tercih etmiyoruz. Her sene gelmeyi düşünüyorum. Mart ayında da inşallah buradayız. İskenderun ve çevresi zaten burayı biliyor. Yedikuyular olarak internetten keşfetmişler. Biz önce bayan arkadaşlarla geldik. İkinci otobüsle de eşler dahil oldu.
Emre Bişkes ise karne tatili için geldiklerini belirterek, "Çok muhteşem bir ortam. Çok soğuk olmasına rağmen güneşin sıcaklığı hepimizi ısıtıyor. Çok eğlenceli ve şehre yakın olması bizi ayrıca cezp ediyor. 15 dakika içerisinde şehir merkezinden Kayak Merkezine gelebiliyoruz. Komşu illerden de çok fazla ziyaretçi geliyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Yerel
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