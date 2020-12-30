Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezona hazır - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni sezonda hazırlıkların bittiğini, yol, su, kanalizasyon, bedesten çarşı dahil olmak üzere bölgeye yaptıklarını, toplam yatırım bedelinin 26 milyon lira olduğunu, hedeflerinin 10 yıllık perspektifte 100 milyon TL'lik bir yatırım olduğunu söyledi.

Yedikuyular Kayak Merkezinin, kış turizmi için ciddi bir potansiyel taşıdığını söyleyen Başkan Güngör, "Kahramanmaraş'ın büyük kısmını barındıran Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimize çok yakın bir konumdayız. Civar şehirlerimizde de kış turizminin yapılabileceği çok nitelikli alanların olmayışından dolayı, bilhassa Osmaniye, Adana, Gaziantep, Adıyaman gibi en kısa sürede ulaşabileceği bir mekan olması dolayısıyla Yedikuyular Kayak Merkezi, kış turizmi için ciddi bir potansiyel taşıyor. Ulaşılabilir olmasını, konaklanabilir olması, ticari faaliyetin olması ve spor alanlarının olması bu alana bir cazibe kazandıracaktır. Bungalov evlerimizin varlığıyla ve bedesten çarşımızla beraber doğaya ve topografyaya uygun taş ve ahşap merkezleri şehrimize kazandırmış olduk. Bungalov evlerimiz de buradaki turistik yoğunluğu ve konaklamayı inşallah karşılamış olacak. Yedikuyular bölgesindeki su ihtiyacını da hamdolsun bölgedeki çalışmalarımızla giderdik. Geçtiğimiz yıl verilerine baktığımızda buraya yaklaşık 100 bin ziyaretçi geliyordu. Bizim sonraki yıl için hedefimiz 500 bin ziyaretçi oldu. Alternatif olarak ata binme, bisiklet alanları, atv, spor alanları gibi farklı farklı etkinlikleri 12 ay boyunca ziyaretçilerimize sunmuş olacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ