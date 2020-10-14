Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

14.10.2020 11:03

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kış turizminin adreslerinden Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kış turizminin adreslerinden Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2018 yılında faaliyete geçirilen ve her yıl geliştirilen kayak merkezinde, yeni sezon için bedesten çarşı, bungalov evler ve sosyal tesis inşatlarına başlandı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezinde bulunan 7 kilometrelik kayak pisti, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesine hitap ediyor.

Hizmete girdiği günden bu yana binlerce kişiyi ağırlayan tesislerin rağbet görmesi sonrasında, Büyükşehir Belediyesi konaklama ve alışveriş tesisleri yapımı için kolları sıvadı. Eylül ayında temelleri atılan inşaatlar yükselmeye devam ederken tesislerin yeni sezona yetiştirilmesi hedefleniyor.

150 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin yılda 150 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgenin daha önce oluşturulan altyapı doğrultusunda kış turizmine ve kış sporlarına daha fazla ev sahipliği yapması için gereken gayretin gösterildiğini belirten Güngör, ilk etapta bölgedeki düzensiz yeme içme mekanlarının standartlarının geliştirildiğini ifade etti.

Güngör şöyle devam etti:

"10 iş yerinin olacağı bedesten çarşımızı sezona hazır hale getireceğiz. Bunun yanında, diğer taraftaki kayak merkezimizde sosyal alanlarımız ve pistlerimiz var. Onların yanına da 25 bungalov ev ile bir sosyal tesis yapacağız. Kayak merkezimiz bölgede yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Hatay'dan Mersin'e kadar olan bölgede bu kadar yüksek rakımlı ve sezonu uzun bir kayak merkezi yok."

Merkezin cazibesini artırmak ve uluslararası boyutta tanıtımının yapılması için çalıştıklarını anlatan Güngör, ilerleyen süreçte bölgeye 5 yıldızlı bir otel ve yeni kayak pistleri yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Başkan Güngör, bu iki yatırımla yeni sezona daha fazla ziyaretçi gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Güneydoğu Anadolu, Kayak Merkezi, Akdeniz, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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