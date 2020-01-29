Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda genişletme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda genişletme çalışması - Son Dakika

Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda genişletme çalışması

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Yedikuyalar Kayak Merkezi yolunda genişletme ve sıcak asfalt serimi çalışmaları yaptığı bildirildi.

Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda genişletme çalışması, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Yedikuyalar Kayak Merkezi yolunda genişletme ve sıcak asfalt serimi çalışmaları yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamada, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde genişletme ve asfalt serimi yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin çalışmasını, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerinde Yeşiltepe Mahallesi çıkışından başlamak üzere Doğal Yaşam Mesire Alanı ile Macera Parkı'na kadar olan bölgede yürüttüğü, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki alanda bir taraftan yolun genişletildiği, diğer taraftan da sıcak asfaltla kaplama yapıldığı kaydedildi.

Yapılan çalışmayla 14 metre genişliğinde olan yolun 25 metreye çıkarıldığı ifade edildi.

Kahramanmaraş, Kayak Merkezi, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ve ailesinin Palandöken tatili sürüyor
Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:35:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda genişletme çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]