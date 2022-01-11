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Yediler, içtiler, hesap gelince ortadan kayboldular...O anlar kamerada - Son Dakika

Yediler, içtiler, hesap gelince ortadan kayboldular...O anlar kamerada

11.01.2022 20:14

Yediler, içtiler, hesap gelince ortadan kayboldular.

Yediler, içtiler, hesap gelince ortadan kayboldular...O anlar kamerada

Kadıköy'de genç kadınların hesap ödemeden kaçtığı anlar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bir restorana farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri yedikleri yemeklerin ücreti ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan bir restorantta meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın müşteri yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden kayıplara karıştı. Durumu fark eden işletme sahipleri kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların 20 gün arayla hesap ödemeden kaçtığını anlayınca şoka uğradı.

Görüntülerde, siparişlerini veren kadınların yemeklerini yedikten sonra önce birinin ardında ise diğer kadının restoranttan ayrıldığı görülüyor.

"Dış görünüşlerine kandık"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme müdürü Seyit Çiçek, "2 kadın şahıs 1 ay içerisinde iki farklı zamanda gelerek yemeklerin yemiş ve hesap ödemeden kaçıp gitmişler. Burada bütün personelin emeği var. Pişkinlikle utanmadan bunu yapabiliyorlar. Hepimizin emeğini çalıp gittiler. Altın çalanı, eve gireni gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz. Üstelik bunu 2 defa yapıyorlar. Kayıtları izleyince şok olduk. Dış görünüşlerine kandık. İnanmamak lazımmış" diye konuştu.

Yediler, içtiler, hesap gelince ortadan kayboldular...O anlar kamerada
Yediler, içtiler, hesap gelince ortadan kayboldular...O anlar kamerada
Yediler, içtiler, hesap gelince ortadan kayboldular...O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yediler, içtiler, hesap gelince ortadan kayboldular...O anlar kamerada - Son Dakika


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