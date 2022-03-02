Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada

02.03.2022 08:47

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar.

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada

İSTANBUL Ümraniye'de tantuni satan iş yerine gelen bir grup genç, yedikleri tantunilerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bir tantuni işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik bir grup, iş yerine gelip tantuni dürüm siparişi verdi. Gençler, sipariş üzerine masaya gelen tantunileri yedi, üstüne de çaylarını içti. İş hesap ödemeye gelince gençlerden sadece biri yediği ve içtiği tantuninin parasını ödedi. Diğer üç kişi ise hesabı ödemeden iş yerinden kaçarak ortadan kayboldu.

Hesabı ödemeden kaçan gençler kamerada

Tantuni yiyip hesabı ödemeden kaçan gençler, iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 4 gencin işyerine girdiği ve tantuni siparişi verdikleri ve bir gencin ise yediği tantuni hesabını ödediği görülürken diğer 3 gencin, hesabını ödemeden saniyeler içinde kaçtığı görülüyor.

Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada
Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada
Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada
Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada
Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yediler içtiler, iş hesabı ödemeye gelince kaçtılar... O anlar kamerada - Son Dakika


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