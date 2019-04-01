Yedinci Kez Başkan Seçildi

Uşak'ta Selçikler Belediye Başkanı Osman Çakar, kesintisiz altı dönemdir sürdürdüğü belediye başkanlığı görevine kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi.

SONER KILINÇ - Uşak'ta Selçikler Belediye Başkanı Osman Çakar, kesintisiz altı dönemdir sürdürdüğü belediye başkanlığı görevine kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi.



Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde 1992 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda 27 yıl kesintisiz görev yaptıktan sonra AK Parti'den aday olan Çakar, dün yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre bin 427 seçmenden 695'inin oyunu alarak 7. kez başkan oldu.



Osman Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en yakın rakibinden 122 oy fazla alarak 5 yıl daha beldeye hizmet etme imkanı bulduğunu belirtti.



Selçikler'in ilk belde olduğu 1992'de ve 1994, 1999 seçimlerinde Anavatan Partisinden, 2004, 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde ise AK Parti'den belediye başkanı olduğunu ifade eden Çakar, "Görev süremi tamamlayabilirsem 32 yıl kesintisiz başkanlık yapmış olacağım." dedi.



Yeni projelerim var



2 bin nüfuslu beldenin altyapı sorunlarının tamamının çözüldüğünü, yeni dönemde sosyal projelere önem vereceğini aktaran Çakar, beldede yaşayan herkesin mutluluğu için çalışacağını kaydetti.



Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeleri olduğunu vurgulayan Çakar, "Beni bu göreve layık gören hemşehrilerime teşekkür ediyorum, demek ki halkımız bizden memnun devam etmemizi istiyor. Beldede yeni yaşam alanları oluşturmak istiyorum. Özellikle yaşlılara ve kadınlara yönelik çalışmalar yapacağım. Yeni belediye binası inşa edeceğim. Halkımızın taleplerine cevap vereceğim." dedi.



Seçim zaferini hemşehrileriyle kutladığını aktaran Çakar şöyle konuştu:



"Biz hizmet için göreve talibiz. AK Parti'li bir belediye başkanı olarak bu güne kadar yaptıklarımız ortada. Bundan sonra daha güzel işler yapacağıma inanıyorum. Tecrübe ve partimin gücüyle çalışacağım. Önümüzdeki 5 yılı çok iyi değerlendireceğiz. İlk günkü heyecanla çalışacağımdan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bugüne kadar vaat ettiğim yapamadığım bir şey olmadı. Seçimden sonra bana oy veren vermeyen herkese eşit mesafede olurum. Beldemizin çözüm bekleyen önemli bir sorunu yok, inşallah önümüzde çok daha güzel günler olacak."

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