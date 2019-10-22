Son Dakika Haberleri: 'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin klibi yayınlandı
Son Dakika Güncel 'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin klibi yayınlandı

'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin klibi yayınlandı

35 dakika önce

'7. Koğuştaki Mucize' filminin klibi yayınlandı. Filmde kullanılan ve izleyicilerden beğeni toplayan 'Lingo Lingo Şişeler' şarkısına hazırlanan klip izleyenleri derinden etkileyecek.

'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin klibi yayınlandı, System.String[]

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat'ın yazdığı ve başta Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur olmak üzere İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip '7. Koğuştaki Mucize' filminin klibi yayınlandı.

İlk tanıtımlarından itibaren müzikleri dikkat çeken filmin içinde kullanılan ve büyük beğeni toplayan 'Lingo Lingo Şişeler' şarkısına hazırlanan klipte filmin dikkat çekici sahneleriyle birlikte kamera arkası görüntülerine yer verildi. 7'den 70'e herkesin bildiği, söz ve müziği Ahmet Nurettin Çamlıdağ'a ait olan ve film için Işıl Özsüt'ün seslendirdiği bu unutulmaz şarkı izleyenlere nostaljik anlar yaşatırken, klipte Aras Bulut İynemli'nin minik partneri Nisa Sofiya Aksongur ile kovalamaca oynadığı eğlenceli dakikalar ise gülümsetecek.

Seyircileri hem kahkaha hem de gözyaşları içinde bırakarak sinema salonundan yoğun duygularla ayrılmalarına neden olan '7. Koğuştaki Mucize filmi sinemalarda…

Mehmet Ada Öztekin, Aras Bulut İynemli, Yönetmen, Mucize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:59 Kaynak: Bültenler
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