Yedisu Belediyesi, 6 temizlik personeli aldı - Son Dakika

Yedisu Belediyesi 6 temizlik personeli alımı gerçekleştirdi.

Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişimi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

İsen, "Belediye olarak ilçemize en güzel hizmeti sunmak için eksik olan araç gereç ve personel sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. Son olarak belediye bünyesine hayırsever bir vatandaşın katkısı ile 1 cenaze aracı tahsis ettik. Daha sonra cadde ve sokaklarımızın temizliği için 6 personelin iş alımını gerçekleştirdik. Hem ilçemizin daha hijyen olmasını hem de 6 ailemize iş imkanın sağlamanın mutluluğu içindeyiz." dedi.