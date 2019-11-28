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Yedisu'da şehit askerler için anıt

6 saat önce

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 31 Ağustos 2008 ve 8 Haziran 2018'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 5 asker için anıt yaptırıldı.

Yedisu'da şehit askerler için anıt, System.String[]

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 31 Ağustos 2008 ve 8 Haziran 2018'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 5 asker için anıt yaptırıldı.

Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kabayel Köyü Jandarma Karakolu ile Yavuztepe Üs Bölgesinde vatanı, milleti, bayrağı ve kutsal değerleri için bölücü terör örgütü mensuplarının haince saldırısı sonucu şehit edilen jandarma erler Salim Güneş, Yaşar Kaya, Serkan Özbakır ve Bülent Bayram için şehit oldukları Yavuztepe Üs Bölgesi'nde, şehit piyade er Şevki Eren Yatkın için de Kabayel Jandarma Karakolu'nda anıt yapıldığı bildirildi.

Anıtlarda, şehit askerlerin fotoğrafları, isimleri, doğum ve şehadet tarihleri ileTürk bayrağının yer aldığı belirtilen açıklamada, "Aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yedisu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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