Yedisu'da yamaç paraşütü noktaları belirlendi - Son Dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yamaç paraşütü uçuş noktaları belirlendi.

Kaymakamlıkça ilçede yamaç paraşütü sporunun yaygınlaştırılması, ilçenin turistik açıdan cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaymakam Oğuzhan Ocak'ın davetiyle ilçeye gelen bir grup paraşütçü, 3 gün boyunca saha taraması yaptı, uygun alanlarda uçuş gerçekleştirdi.

Ocak, yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımına katkı sunmak için gayret gösterdiklerini belirterek, ilçenin bu sporun yapılmasına coğrafi ve hava koşulları olarak çok müsait olduğununun tespit edildiğini aktardı.

Belirlenen kalkış noktalarında tesis, alt yapı hazırlıkları için planlamalara başlandığını ifade eden Ocak, ulusal ve uluslararası yarışmaların ilçede düzenlenebilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

IKARUS Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Alim Yıldırım, Yedisu ilçesinin yamaç paraşütü sporuna uygun olduğunu belirtti.

Yamaç paraşütü keşfi için ilçeye geldiklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dağlarda uçuş denemesi yapıyoruz. Bir kaç deneme uçuşu yaptık. Üç uygun pist bulduk. Üç günlük keşif gezisi yaptık, amacımıza da ulaştık. Hem kuzey hem güney yönlü, hatta çok sayıda pilotun aynı anda kalkış yapabileceği pist bulduk."