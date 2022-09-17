Bingöl, depreme böyle yakalandı! Ürküten görüntüler kameraya yansıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde depremin kaydedildiği bildirildi.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki bölge halkını sokağa döktü.

O ANLAR KAMERADA

Sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, deprem anı Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremin meydana gelmesiyle güvenlik kamerasının şiddetli bir şekilde sarsılması yer alıyor.