Bingöl, depreme böyle yakalandı! Ürküten görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bingöl, depreme böyle yakalandı! Ürküten görüntüler kameraya yansıdı

17.09.2022 10:30

Geçtiğimiz akşam merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı, çevre illerden de hissedilirken sarsıntı anı, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde depremin kaydedildiği bildirildi.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki bölge halkını sokağa döktü.

Bingöl'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

O ANLAR KAMERADA

Sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, deprem anı Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremin meydana gelmesiyle güvenlik kamerasının şiddetli bir şekilde sarsılması yer alıyor.

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Son dakika haberi: 4.9 büyüklüğündeki deprem, kamerada Son dakika haberi: 4.9 büyüklüğündeki deprem, kamerada ERZURUM'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ ERZURUM'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Kaynak: AA

Erzurum, Bingöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl, depreme böyle yakalandı! Ürküten görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl, depreme böyle yakalandı! Ürküten görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika
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