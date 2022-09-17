Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde depremin kaydedildiği bildirildi.
Merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki bölge halkını sokağa döktü.
Sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, deprem anı Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, depremin meydana gelmesiyle güvenlik kamerasının şiddetli bir şekilde sarsılması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Bingöl, depreme böyle yakalandı! Ürküten görüntüler kameraya yansıdı - Son Dakika