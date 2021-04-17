Yedisu ilçesi sessizliğe büründü - Son Dakika

Yedisu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları boş kaldı.

Yedisu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Esnaf Fırat Keni, ilçe halkı olarak kurallara uymak zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır vaka görülmüyordu maalesef son günlerde vakalar tekrar çıkmaya başladı. Bizler de kurallara uyup bu illeti içimizden atmaya kararlıyız. Sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerimizi bile açmadık. Sadece iftara yakın zamanda açıp tekrar kapatıyoruz."