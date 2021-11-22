Yedisu ilçesinde "KADES" uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki vatandaşlara, "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi" (KADES) uygulaması tanıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması kapsamında faaliyet gerçekleştirdi.
50 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, ilçedeki 40 vatandaşa toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklemeleri sağlandı.
Ekipler, uygulamanın nasıl kullanıldığı konusunda da bilgi verdi.
Kaynak: AA
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