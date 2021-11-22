Yedisu ilçesinde "KADES" uygulaması tanıtıldı - Son Dakika

Ekipler, uygulamanın nasıl kullanıldığı konusunda da bilgi verdi.

50 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, ilçedeki 40 vatandaşa toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklemeleri sağlandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması kapsamında faaliyet gerçekleştirdi.

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